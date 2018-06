Cavani trascina l'Uruguay: il Portogallo torna a casa

Uruguay-Portogallo 2-1 (1-0).

Uruguay (4-4-2): Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Laxalt, Nandez (35' st Sanchez), Torreira, Vecino, Bentancur (18' st Rodriguez), Suarez, Cavani (29' st Stuani). (4 Varela, 10 De Arrascaeta, 12 Campana, 13 Silva, 16 Pereira, 18 Gomez, 19 Coates, 20 Urretaviscaya, 23 Silva). All.: Tabarez.

Portogallo (4-4-2): Rui Patricio, Fonte, Pepe, R.Pereira, Guerreiro, B.Silva, Carvalho, A.Silva (19' st Quaresma), Joao Mario (40' st Fernandes), Guedes (29' st Andrè Silva), Ronaldo. (2 Bruno Alves, 8 Joao Moutinho, 12 Lopes, 13 Ruben Dias, 16 Bruno Fernandes, 18 Gelson, 19 Mario Rui, 21 Cedric, 22 Beto). All.: Santos.

Arbitro: Ramos (Messico).

Reti: nel pt 7' Cavani; nel st 10' Pepe, 17' Cavani.

Angoli: 10-2 per il Portogallo.

Recupero: 2' e 6'.

Ammoniti: Ronaldo per proteste.

** I GOL

- 7' pt: Spettacolare scambio tra Cavani e Suarez che dalla sinistra con un lungo cross restituisce palla all’attaccante del Psg. Preciso colpo di testa ed Uruguay in vantaggio.

- 10' st: Sul pallone spiovente da calcio d’angolo svetta Pepe e di testa batte Muslera. E’ il primo gol subito dall’Uruguay in questo mondiale.

- 17' st: Bentancur serve Cavani che con il piatto destro, di prima intenzione, inventa una parabola imprendibile per Rui Patricio.