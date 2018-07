Giochi del Mediterraneo, Folorunso, un oro e un argento

Nei Giochi del Mediterraneo l'atletica azzurra ha avuto una giornata trionfale con Ayomide Folorunso protagonista: ha chiuso infatti con la medaglia d'oro nella staffetta 4X400 e Il secondo posto nei 400 ostacoli femminili, dopo un duello avvincente con l'altra azzurra Pedroso che dura tutta la gara. Dopo un avvio anticipato senza conseguenze (cartellino verde), si parte: la detentrice del record italiano Yadisleidy Pedroso in terza corsia ha come punto di riferimento proprio la campionessa europea under 23.

La Folorunso, scatta dalla quarta in una gara condizionata dal consueto vento nell’anello di Campclar. “Yadis” è leggermente davanti sulle prime due barriere, ma nel rettilineo opposto la francese Aurelie Chaboudez è leader momentanea della finale, anche se di pochissimo. Sul settimo ostacolo “Ayo” sembra accelerare per portarsi in testa, quindi all’ingresso nel rettilineo la Pedroso si riporta nuovamente a condurre di un’incollatura. Negli ultimi metri la Folorunso si avvicina, ma non passa. Vittoria alla portacolori dell’Aeronautica, allenata dal marito-coach Massimo Matrone, che con 55.40 realizza il suo secondo risultato del 2018. Quest’anno ha fatto meglio solo in occasione del 54.98 al meeting di Ginevra. Anche per la 21enne fidentina in forza alle Fiamme Oro il crono è di valore, a soli quattro centesimi dall’altra azzurra: argento con 55.44 e secondo tempo in carriera dopo il 55.16 del Golden Gala. Bronzo alla francese Chaboudez in 56.77.

E l’Italia chiuderà i XVIII Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018 in testa al medagliere. Il penultimo giorno di gare segue il leitmotiv di quelli precedenti con un’apoteosi di medaglie che assicurano alla delegazione azzurra il primato del medagliere, come accade ormai da Almeria 2005, con 24 ore di anticipo sulla chiusura della rassegna che si terrà oggi al Nou Estadi. La Spagna, infatti, padrona di casa e diretta inseguitrice, non può raggiungere i momentanei 155 podi azzurri (55 ori, 55 argenti e 45 bronzi). E oggi l’Italvolley maschile si gioca l’ultimo oro proprio contro gli iberici, per l’ultima medaglia che sarà la 156ma.

Nell’atletica medaglia d’oro dalla 4x100 uomini, con Federico Cattaneo, Eseosa Fausto Desalu, Davide Manenti e Filippo Tortu che la trascina sul 38“49, miglior crono azzurro delle ultime cinque stagioni, dalla 4x400 - Giuseppe Leonardi, Michele Tricca, Matteo Galvan e Davide Re - in 3’03“54 e dalla 4x400 (3’28“08) di Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot. Bronzo invece per la 4x100 femminile (43“63). E’ tricolore anche la mezza maratona con Sara Dossena che ha dominato la prova femminile (in 1h13’48) ed Eyob Ghebrehwet Faniel (1h04’07) d’argento nel maschile. Oltre alla doppietta tricolore nei 400 ostacoli, Lorenzo Perini, grazie al suo personal best (13“49), vince i 110 ostacoli. Roberto Luigi Bertolini, invece, è secondo nel lancio del giavellotto (74.81).

Ma anche il ciclismo italiano è colorato d’oro con due primi posti. Sono così 32 le medaglie di ieri (14 ori, 11 argenti, 7 bronzi), record di giornata ai Giochi.