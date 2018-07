La Russia elimina la Spagna ai rigori!

La Russia supera a sorpresa la Spagna campione d'Europa ai calci di rigore (4-5) dopo che i tempi regolamentari erano terminati 1-1. La Spagna ha dominato a tratti ma non è riuscita ad avere ragione dei padroni di casa che accedono ai quarti di finale.

Spagna (4-2-3-1): De Gea, Nacho (25' st Carvajal), Piquè, Ramos, Jordi Alba, Koke, Busquets, David Silva (22' st Iniesta), Isco, Asensio (13' pts Rodrigo), Diego Costa (34' st Iago Aspas). (13 Arrizabalaga, 23 Reina, 12 Odriozola, 14 Azpilicueta, 16 Nacho Monreal, 7 Saul, 10 Thiago Alcantara, 11 Vazquez). All.: Hierro.

Russia (5-3-2): Akinfeev, Zhirkov (1' st Granat), Kudryashov, Ignashevich, Kutepov, Fernandes, Kuzyaev (6' pts Yerokhin), Zobnin, Samedov (16' st Cheryshev), Golovin, Dzyuba (20' st Smolov). (12 Lunev, 20 Gabulov, 5 Semenov, 8 Gazinskiy, 9 Dzagoev, 15 Aleksey Miranchuck, 16 Anton Miranchuck). All.: Cherchesov. Arbitro: Kuipers (Olanda).

Reti: nel pt 11' Ignashevich (autorete), 42' Dzyuba (rigore).

Sequenza rigori: Iniesta (gol), Smolov (gol), Piquè (gol), Ignashevich (gol), Koke (parato), Golovin (gol), Sergio Ramos (gol), Cheryshev (gol), Iago Aspas (parato)

Angoli: 6-5 per la Spagna.

Recupero: 1' e 4'; 1' e 1'.

Ammoniti: Piquè per protste, Kutepov, Zobnin per gioco scorretto.

Var: 1.

Spettatori: 78.011.

** I GOL **

- 11' pt: Sergio Ramos e Igneshevich intervengono assieme su un cross dalla destra e il russo tocca il pallone, battendo il proprio portiere Akinfeev.

- 42' pt: Dzyuba su rigore firma il pareggio. Penalty concesso per un fallo di mani di Piquè.(