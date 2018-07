Della crisi della Reggiana si sta parlando da giorni. Alla fine, all'ultimo momento, Mike Piazza ha iscritto la squadra. Che è in vendita comunque. Lo conferma l'annuncio apparso ieri sul sito del club: «Reggiana Calcio comunica che i soggetti interessati a presentare un’eventuale offerta per l’acquisizione del pacchetto azionario di Reggiana dovranno contattare gli uffici di Reggiana Calcio al numero 0522-232574, e chiedere del Direttore Commerciale Daniele Rocchi, che intermedia per conto della Famiglia Piazza, in orari d’ufficio: 9–13, 15–19. Sarà garantita la massima riservatezza».