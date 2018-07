Wimbledon, Federer sul velluto. Avanti 5 italiani su 6

Nuova griffe, vecchie abitudini: vittoria senza affanni per Roger Federer nell’esordio ai Championships dove si è presentato con un nuovo sponsor tecnico. Un cambio che ha oscurato il trascurabile debutto vittorioso, fin troppo comodo, contro il serbo Dusan Lajovic, liquidato in un’ora e 20' (61 63 64). Alla 20esima presenza sui campi dell’All England Club, l’otto volte re di Wimbledon ha abbandonato le divise Nike per quelle fabbricate dall’azienda giapponese Uniqlo, che lo ha letteralmente ricoperto di denaro: contratto decennale da 29 milioni di euro all’anno. Nonostante le 37 candeline che spegnerà il prossimo 8 agosto, Federer resta i grande favorito della 132esima edizione del più antico e prestigioso torneo sull'erba.

In attesa della sfida di domani contro la Svezia, la Svizzera può esultare due volte, grazie al successo del redivivo Stan Wawrinka su Grigor Dimitrov, favorito n.6 (16 76 76 64 in poco meno di tre ore). Vittorie decisamente più comode per altri due ex finalisti di Wimbledon: il terzo favorito Marin Cilic, ha superato in tre set il giapponese Yoshihiko Nishioka (61 64 64), Milos Raonic ha travolto il britannico Liam Broady (75 60 61).

Cinque gli italiani oggi in campo, con bilancio ampiamente positivo. Basta meno di un’ora e mezza ad Andreas Seppi per avere la meglio dell’australiano John-Patrick Smith (62 64 61): nel prossimo turno troverà il sudafricano Kevin Anderson, numero 8 del seeding. Primo successo in carriera sull'erba londinese per Thomas Fabbiano, proveniente dalle qualificazioni, che in quattro set ha battuto l’indiano Yuki Bhambri (26 63 63 62). Il prossimo ostacolo per il 29enne di San Giorgio Jonico sarà lo svizzero Wawrinka. Successo in quattro set anche per Paolo Lorenzi, opposto al serbo Laslo Djere (76(1) 67(3) 62 64) e atteso dal francese Gael Monfils. Si illude un set, ma è costretto infine ad arrendersi Stefano Travaglia, sconfitto in quattro set dall’australiano John Millmann (67(6) 63 75 62).

In campo femminile, vince l’unica azzurra in tabellone, Camila Giorgi: in meno di due ore si impone sulla lettone Anastasija Sevastova (61 26 64). "Oggi era importante vincere il match con le armi che avevo - le parole della Giorgi - sono stata lucida nel restare in partita. E se acquisto continuità e solidità può accadere di tutto". Nel prossimo turno affronterà la statunitense Madison Brengle, numero 108 Wta.

A due anni dal suo settimo trionfo a Wimbledon, Serena Williams (scivolata al n.181 del ranking mondiale per via della maternità) è tornata all’All England Club, per vincere contro l’olandese Arantxa Rus (75 63). Ma la sorpresa di giornata è stata la sconfitta di un’altra statunitense Sloane Stephens, favorita n.4, eliminata da Donna Vekic (61 63).