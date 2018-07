6-7-8 luglio, Parma capitale del Football americano con l'Italian Bowl Il programma

Non solo Football americano ma anche spettacolo a stelle e strisce all’Italian Bowl 2018, l’atto finale del Campionato Italiano di Football Americano che quest’anno si disputerà allo Stadio Lanfranchi di Parma. Momento clou della tre giorni di gare sarà la Finalissima del Campionato di Prima Divisione, arrivata alla 38^ edizione, che si disputerà sabato 7 luglio alle ore 21.00 tra Seamen Milano e Giants Bolzano che hanno eliminato i Panthers Parma nella semifinale. L’evento, in pieno stile Super Bowl americano, sarà movimentato dalle esibizioni di Lorenzo Campani e della marching band olandese Takostu, campione mondiale in carica. Lorenzo aprirà l’evento cantando a centro campo l’inno nazionale italiano, mentre quelle americano sarà affidato alla bellissima voce di Manuela Fiorita, in arte Manu; vedremo quindi tornare in scena Campani durante l’Half Time Show per un live dei suoi pezzi più forti. Esibizione anche della Marching Show Band olandese Takostu. L’Italian Bowl Weekend 2018, celebra anche le finali dei Campionati di Seconda e Terza Divisione targati FIDAF, la Federazione Italiana di American Football. Stadio Lanfranchi protagonista da venerdì sera e fino a domenica pomeriggio. Biglietti disponibili su www.listicket.com

Prezzi da 10,00 a 25,00 euro. Bambini sotto ai 5 anni gratuiti

Le squadre protagoniste

SEAMEN MILANO

Arrivano in finale da imbattuti, dopo una stagione perfetta costellata di sole vittorie. Fondata nel 2009, ha all’attivo 3 scudetti in Prima Divisione, oltre a 3 scudetti con il team femminile e a ben 8 scudetti Junior. Quest’anno ha giocato la finale di EFL (European Football League), una sorta di Champions League del football americano, perdendo di un solo punto a pochi secondi dal termine contro i tedeschi dei Potsdam Royals.

GIANTS BOLZANO

Otto vittorie e 2 sconfitte per i Giants nella stagione regolare 2018, alle quali si aggiungono le due vittorie ottenute nei playoff contro Guelfi Firenze e Panthers Parma. Da sempre ai vertici del football italiano, i Giants nascono ufficialmente nel 1994 e nel 2009 vincono il primo scudetto in Prima Divisione. Al loro attivo anche un titolo in Seconda Divisione (1994), e uno in Terza (2008). Nel 2011 conquistano il tricolore con la formazione U15.



SECONDA DIVISIONE

Silver Bowl – Sabato 7 luglio – Ore 16.00

PRETORIANI ROMA vs WARRIORS BOLOGNA



PRETORIANI ROMA

Formazione nata quest’anno dall’unione agonistica di due squadre storiche del football laziale: i Barbari Roma Nord e i Gladiatori Roma, entrambe con un ricco palmares alle spalle. I Barbari sono stati Campioni di Terza Divisione nel 2005 e 4 volte Campioni di Seconda Divisione (2008-2009-2010-2012). I Gladiatori sono stati fondati nel 1973 e sono la squadra (in attività) più antica d’Europa, con un palmarès di assoluto valore. Arrivano al Silver Bowl con una sola sconfitta stagionale.



WARRIORS BOLOGNA

Stagione perfetta e senza sconfitte per i Warriors, team bolognese nato nel 1981 e Campione d’Italia di Prima Divisione nel 1986. I Warriors hanno raggiunto la finalissima di massima serie anche nel 1983, 1984, 1988, 2005, 2008 e 2011 e il loro palmarès conta anche due scudetti junior, con la formazione U21 nel 2006 e 2008. Retrocessi in Seconda Divisione nel 2016, dopo aver tentato l’avventura della Prima Divisione con una formazione interamente composta da giocatori italiani, non nascondono le proprie ambizioni e l’obiettivo di tornare sin dalla prossima stagione nella massima serie italiana.



TERZA DIVISIONE

Nine Bowl – Venerdì 6 luglio – Ore 21.00

RAVENS IMOLA vs ELEPHANTS CATANIA



RAVENS IMOLA

Imbattuti in questa stagione, con un record di 9 vittorie, arrivano in finale dopo aver conquistato il titolo di Campioni della North Conference, ottenuto battendo gli Islanders Venezia per 26 a 23 in una partita ad altissima intensità. I Ravens nascono nel 2002 ma, fino al 2005, giocano con il nome ‘Hawkies’. Finalisti in Seconda Divisione nel 2009 e con la formazione U17 nel Campionato Giovanile del 2008, nel 2012 hanno vinto il titolo U21 battendo i Seamen Milano.



ELEPHANTS CATANIA

Squadra di grande tradizione, capace di raggiungere due finali di Prima Divisione (2010 e 2012) e ben 3 di Seconda Divisione (1996, 2004 e 2014). Il secondo posto, conquistato in tutte queste competizioni, va decisamente stretto agli Elephants, che a Parma puntano a portare a casa il primo scudetto della propria storia. Sono i Campioni della South Conference.

COPPA ITALIA FLAG FOOTBALL

Eliminatorie – Sabato 7 luglio – Ore 13.00

Finali – Domenica 8 luglio – Ore 9.30

- OPEN

Raiders Roma

Warriors Bologna

Refoli Trieste

Heroes Milano

Minotaurs Torino

65ers Arona

- F3 (femminile)

Pink Elephants Catania

Panthers Parma

Ranzide Trieste

Driadi Torino