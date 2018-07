Dalla Spagna insistono: Ronaldo è della Juve

Cristiano Ronaldo è sempre più lontano dal Real, e a meno di inversioni di tendenza (non impossibili) il prossimo anno giocherà nella Juventus». Marca insiste, ed evocando fonti ben informate assicura che il club di Florentino Perez è costretto ad accettare l’offerta di acquisto, che al momento vede in pole il club bianconero.

Se infatti nel contratto di Ronaldo è inserita una clausola di 1.000 milioni di euro, una scrittura privata tra giocatore e Perez impegna il Real a non ostacolare la cessione se il giocatore lo chiede e se arriva un’offerta congrua: che a questo punto, sarebbe di 100 milioni al club e 30 netti a stagione al giocatore. Nella scrittura, si porrebbe un veto alle "rivali dirette", e su questo Ronaldo punterebbe per facilitare la cessione alla Juve. As conferma: Florentino Perez avrebbe accettato l'offerta. Secondo "Marca" l'operazione sarebbe possibile grazie all'intervento di FCA (Fiat Chrysler Automobiles) che trasformerebbe CR7 nel suo testimonial d'eccezione.