L'inghilterra batte la Colombia ai rigori: è ai quarti! il tabellone

Si chiudono gli ottavi di finale del mondiale in Russia con la vittoria dell'Inghilterra 5-4 sulla Colombia ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull'1-1 (gol su rigore di Harry Kane al 57' e pareggio in pieno recupero al 93' di Mina). Gli inglesi tornano nel calcio che conta dopo molti anni e nei quarti sabato prossimo a Samara dovranno vedersela con la Svezia. Harry Kane è il capocannoniere di questi Mondiali con 6 reti (tre su rigore)

Colombia (4-3-3): Ospina, Mina, Moijca, D.Sanchez, Arias (10' sts Zapata), Barrios, Lerma (16' st Bacca), C.Sanchez (34' st Uribe), Quintero (43' st Muriel), J.Cuadrado, Falcao. All.: Pekerman.

Inghilterra (3-1-4-2): Pickford, Maguire, Walker (8' sts Rashford), Stones, Lingard, Trippier, Dele Alli (36' st Dier), Henderson, Young (12' pts Rose), Sterling (43' st Vardy), Kane. All.: Southgate.

Arbitro: Geiger (Usa).

Reti: nel st 12' Kane (rig.), 48' Mina.

Sequenza rigori: Falcao (gol), Kane (gol), J.Cuadrado (gol), Rashford (gol), Muriel (gol), Henderson (parato), Uribe (traversa), Trippier (gol), Bacca (parato), Dier (gol).

Angoli: 7-2 per l’Inghilterra.

Recupero: 3' e 5'; 1' e 1'.

Ammoniti: Barrios, Arias, C.Sanchez, Henderson, Bacca, Lingard, J.Cuadrado per gioco falloso; Falcao per proteste.

I GOL

- 12' st: con un tiro centrale Harry Kane realizza il rigore che lo stesso attaccante del Tottenham si era procurato dopo un placcaggio in area da parte di Carlos Sanchez.

- 48' st: sul primo calcio d’angolo battuto dalla Colombia, Mina sale altissimo e di testa realizza il pareggio che costringe l’Inghilterra ai supplementari.

Questo il tabellone dei quarti di finale del Mondiale di calcio in Russia.

- Venerdì 6 luglio:

Uruguay-Francia (a Novgorod, ore 16)

Brasile-Belgio (a Kazan, ore 20)

- sabato 7 luglio:

Svezia-Inghilterra (a Samara, ore 16)

Russia-Croazia (a Sochi, ore 20)