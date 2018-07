I Seamen Milano allo stadio Lanfranchi XXV Aprile di Parma, davanti a 3000 spettatori, si sono aggiudicati l'Italian Bowl battendo i Giants Bolzano col risultato di 28-14. La loro è stata una stagione perfetta, cioè senza sconfitte. Vantaggio dei Gaints per 14-3 ma dopo l'intervallo e l’half-time show i Seamen hanno innestato la marcia e non c'è stata più partita. I Seamen sono al quarto titolo in cinque anni.