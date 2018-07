Che il presidente della Juve, Andrea Agnelli, abbia fatto un blitz, oggi, in Grecia, dove Ronaldo è in vacanza (Leggi) non per prendere un aperitivo in riva al mare con Ronaldo era chiaro. Cristiano Ronaldo è della Juventus. I dettagli verranno dati, ma si parla di 30 milioni al giocatore ogni anno e 105 al Real Madrid, oramai la sua ex squadra. E sul web la notizia ha scatenato i tifosi bianconeri. Ufficialità che di fatto arriva dagli stessi "Blancos" con un comunicato: «in accordo con la volontà e le richieste avanzate dal giocatore, ha raggiunto un’intesa per il trasferimento del giocatore alla Juventus». «Per il Real - conclude il comunicato - Cristiano Ronaldo sarà sempre uno dei grandi simboli e un riferimento unico per le prossime generazioni: il Real sarà sempre la sua casa». «E' arrivato il momento di percorrere una nuova strada nella mia vita e per questo ho chiesto al Real di accettare la mia cessione». Lo scrive Cristiano Ronaldo in un lunga lettera pubblicata sul sito del Real nel giorno della sua cessione alla Juventus. «Il Real ha conquistato il mio cuore e non smetterò mai di dire grazie: ma ho riflettuto molto e so che è arrivato il momento di cominciare un nuovo ciclo»