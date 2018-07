Ronaldo mania: Juve store di Milano venduta una maglietta al minuto. Tolte a Madrid

Un lungo serpente di gente si snoda fuori dallo Juventus Store di corso Europa a Milano, fin dall’apertura del negozio alle 10 di questa mattina. La «Cristiano Ronaldo Mania» è scoppiata anche in pieno centro di Milano, culla di Inter e Milan. A pochi passi i negozi dei due club milanesi sono desolanti: quello del Milan è stato riaperto il 6 luglio dopo i lavori di ristrutturazione è vuoto, poche persone invece entrano in quello dell’Inter.

Allo Juventus Store invece le persone, ordinatamente in fila, aspettano il proprio turno per acquistare la nuova maglia di Cristiano Ronaldo, sciorinata in vetrina con la numero 7 sulla schiena. La coda procede un pò a rilento perchè, per l'incredibile assalto al negozio, stanno finendo le patch e le lettere "o" da attaccare alle maglie: stanno arrivando di corsa da Abbiategrasso.

Alla folla che si accalca fuori dalle Juventus Store, si aggiungono i curiosi. Un tifoso dell’Inter cerca di pungere ("è arrivata la maglia di Orsato?"), ma strappa solo risate dagli storici rivali. Troppa l’euforia per cedere alla polemica. Dentro lo store ufficiale del Real allo Stadio Bernabeu, oggi le magliette di Ronaldo sono sparite dagli scaffali.