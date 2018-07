Mondiali: Croazia nella storia, affronterà la Francia in finale

E’ la Croazia la seconda finalista dei mondiali di Russia 2018. La nazionale guidata da Dalic ha battuto 2-1 in rimonta l’Inghilterra e domenica si giocherà per la prima volta nella sua storia il titolo iridato contro la Francia. Decisiva la rete di Mandzukic al 4' del secondo supplementare. La rete francese è arrivata da Trippier all'inizio del primo tempo. Perisic poi ha pareggiato per i croati nel secondo tempo.