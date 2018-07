Serie C: Reggiana e Lucchese fra le 10 squadre escluse dalla Covisoc

La Covisoc ha escluso 10 squadre dal campionato di serie C. Fra queste c'è la Reggiana. Nonostante i contatti di Mike Piazza con una cordata di imprenditori non ci sono stati sviluppi. Al momento, quindi, per la commissione di vigilanza la società Ac Reggiana 1919 non ha i requisiti per iscriversi al prossimo campionato di serie C. Rimane tempo fino alle 19 di lunedì 16 per fare ricorso e, in sostanza, "mettersi in regola".

Problemi anche per la Lucchese Calcio. La Covisoc e la Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi hanno comunicato alle singole società l’esito della verifica sulla documentazione presentata per l’iscrizione al campionato. La società rossonera, al di là delle vicende legate al passaggio di proprietà, non ha pagato gli stipendi, non ha versato i contributi e nemmeno ha ricapitalizzato.



Escluse dalla serie C diverse altre società: Cuneo, Fidelis Andria, Juve Stabia, Matera, Mestre, Monza, Pistoiese, Trapani e Triestina.