Aleix Espargarò, vittima di una violenta caduta alla curva 4 nel corso del warm-up, non prenderà il via al Gp di Germania, nona prova del motomondiale. Scivolato nel corso del suo quinto giro sul circuito del Sachsenring, il pilota spagnolo ha sofferto una forte contusione toracica nella zona costale sinistra ed è stato elitrasportato al vicino ospedale di Chemnitz per accertamenti. Lo rende noto l’Aprilia.