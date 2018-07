Vent'anni dopo, Francia campione del mondo: 4-2 alla Croazia

Nella finale giocata allo stadio Luzhniki di Mosca la Francia ha battuto per 4-2 la Croazia, e ha conquistato il suo secondo titolo mondiale a 20 anni di distanza dal primo. Bis anche per il ct Didier Deschamps, che dopo aver vinto da giocatore trionfa anche da tecnico. Prima di lui c'erano riusciti solo il brasiliano Mario Zagallo e il tedesco Franz Beckenbauer.

Boato nel cuore di Parigi per la vittoria della Francia contro la Croazia nei Mondiali di Calcio di Russia 2018. Dopo il trionfo alla Coppa del Mondo, una marea umana sta convergendo verso gli Champs-Elysèes, tra Place de la Concorde e l’Arco di Trionfo, intonando cori di ogni tipo tra fumogeni e bandiere bleu-blanc-rouge. «On est champions, on est champions», grida la folla parigina, in una splendida giornata di sole, all’indomani della Festa nazionale del 14 luglio che celebra la Presa della Bastiglia del 1789.