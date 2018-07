E' finita per la Reggiana: salta la trattativa con Dana, Piazza non farà ricorso. Niente iscrizione al campionato

Per la Reggiana è finita. Il presidente Mike Piazza non farà ricorso dopo lo stop arrivato dalla Covisoc (il termine era per le 19 di oggi) e non iscriverà la squadra al campionato. Scarna la nota stampa pubblicata sul sito ufficiale della società Ac Reggiana 1919:

"Reggiana Calcio comunica che in data odierna non presenterà ricorso in merito all’esclusione dal campionato di serie C, poiché sono caduti i presupposti per la cessione del pacchetto di maggioranza al gruppo referente a Pablo Victor Dana".