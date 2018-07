Tour: 13ª tappa; tripletta Sagan, in volata a Valence

Peter Sagan ha vinto la 13ª tappa del Tour de France, la Bourg d’Oisans-Valence di 169,5 km. Il portacolori della Bora-Hansgrohe ha superato in volata Kristoff e Demare. Geraint Thomas ha mantenuto la maglia gialla di leader. Per il campione del mondo si tratta della terza vittoria in questa edizione del Tour.

Ordine d’arrivo dell’13/a tappa del Tour de France, da Bourg d’Oisans a Valence di 169,5 km, e classifica generale:

ORDINE D’ARRIVO 1 Peter Sagan (Slo) in 3h 45' 55" (abbuono 10") 2 Alexander Kristoff (Nor) st (abbuono 6") 3 Arnaud Demare (Fra) st (abbuono 4") 4 John Degenkolb (Ger) st 5 Greg van Avermaet (Bel) st 6 Yves Lampaert (Bel) st 7 Magnus Cort Nilsen (Dan) st 8 Andrea Pasqualon (Ita) st 9 Sonny Colbrelli (Ita) st 10 Taylor Phinney (Usa) st

CLASSIFICA GENERALE 1 Geraint Thomas (Gb) in 49h 24' 43" 2 Chris Froome (Gb) a 1'39" 3 Tom Dumoulin Ola) 1'50" 4 Primož Roglic (Slo) 2'46" 5 Romain Bardet (Fra) 3'07" 6 Mikel Landa (Spa) 3'13" 7 Steven Kruijswijk (Ola) 3'43" 8 Nairo Quintana 4'13" 9 Daniel Martin (Irl) 5'11" 10 Jakob Fuglsang (Dan) 5'45"