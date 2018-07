F1 impresa di Hamilton in Germania: doppietta Mercedes. Vettel fuori Classifica

Il campione del mondo Lewis Hamilton ha vinto il Gp di Germania, 11ma prova del mondiale di F1. Il pilota Mercedes, partito in 7ma fila, ha approfittato dell’ incidente occorso a Sebastian Vettel, andato contro le barriere al giro 53 (su 67 complessivi), per portarsi al comando e vincere davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e all’altro ferrarista Kimi Raikkonen. Con questa vittoria Hamilton torna in testa al mondiale, con 17 punti di vantaggio su Vettel. «Ho sempre creduto di poter vincere. Sapevo che partendo da quella posizione sarebbe stato molto difficile ma devi sempre crederci»: così Lewis Hamilton commenta la vittoria nel gran premio di Germania. Il pilota della Mercedes, partita dalla 14/a posizione è stato protagonista di una rimonta culminata nella vittoria approfittando dell’incidente occorso a Sebastian Vettel, andato contro le barriere al giro 53.

«Ho detto lunga preghiera prima della gara - ha aggiunto Hamilton - La macchina oggi era fantastica. Il mio sogno si è manifestato in pista oggi. Sono grato per il lavoro team».

Classifica piloti

1 Lewis Hamilton Mercedes 188

2 Sebastian Vettel Ferrari 171

3 Kimi Räikkönen Ferrari 131

4 Valtteri Bottas Mercedes 122

5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 106

6 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 105

7 Nico Hulkenberg Renault 52

8 Fernando Alonso McLaren Renault 40

9 Kevin Magnussen Haas Ferrari 39

10 Sergio Perez Force India Mercedes 30

Mondiale costruttori

1 Mercedes 310

2 Ferrari 302

3 Red Bull Racing TAG Heuer 211