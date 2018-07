Hamilton sotto investigazione: la vittoria in Germania è in forse

Lewis Hamilton è sotto investigazione dopo il successo ottenuto oggi ad Hocknheim. La direzione corse, informa il sito ufficiale della formula uno, sta esaminando il momento in cui il pilota britannico avrebbe oltrepassato la linea che separa la pit-lane dalla pista al 53° giro: l’inglese, che aveva imboccato la corsia box per cambiare le gomme in regime di Safety Car, uscita per far rimuovere la Ferrari di Vettel, ha cambiato idea tagliando direttamente sull’erba per rientrare in pista. Una eventuale penalità di 5 secondi consegnerebbe la vittoria al compagno di squadra Bottas.