Zebre, ecco il calendario del Guinness Pro14 2018/2019

Il board del Guinness PRO14 ha reso noto oggi il calendario ufficiale per la stagione 2018/2019 che prenderà inizio il prossimo 1 settembre, confermando inoltre le stesse conference dello scorso anno.

CONFERENCE A: Cardiff Blues, Connacht, Glasgow Warriors, Munster Rugby, Ospreys, Toyota Cheetahs, Zebre Rugby Club

CONFERENCE B: Benetton Rugby, Dragons, Edinburgh Rugby, Leinster Rugby, Scarlets, Southern Kings, Ulster Rugby

Sei settimane dividono le Zebre dall’inizio della stagione agonistica 2018/19, al settima, al via il 1 Settembre 2018. Competizione vinta lo scorso maggio dagli irlandesi del Leinster. Tommaso Castello e compagni sono inseriti nel girone 1, lo stesso della passata stagione che include gli scozzesi Glasgow Warriors, i sudafricani Cheetahs, le gallesi Ospreys e Cardiff Blues e le irlandesi Munster e Connacht. La formula prevede due incontri con sfide di andata e ritorno contro le squadre del proprio girone ed una sfida soltanto contro le compagini del girone B, a campi invertiti rispetto alle gare disputate nel 2017/18.

Le Zebre ripartiranno dunque forti dei 7 successi dell’edizione scorsa: record nella storia della franchigia federale che dal 2012 partecipa al torneo celtico contro le più forti squadre di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica. A differenza delle ultime tre stagioni, il XV di coach Bradley aprirà la propria serie di 21 sfide di campionato davanti al pubblico amico dello Stadio Lanfranchi di Parma sabato 1 Settembre ospitando per la prima volta i sudafricani Southern Kings, sconfitti a Settembre 2017 in trasferta a Port Elizabeth nel primo storico successo sudafricano di una franchigia italiana in gara ufficiale. Lo Zebre Rugby Club cercherà contro i sudafricani dell’ex Van Schalkwyk di allungare la striscia di vittorie consecutive da record ora ferma a tre, dopo aver chiuso la scorsa annata col successo di Treviso nel derby tutto italiano. La prima trasferta sarà invece una settimana più tardi a Galway in Irlanda. Dopo la prima finestra della coppa europea EPCR Challenge Cup le Zebre se la vedranno contro le due scozzesi in un back-to-back prima a Glasgow e poi in casa contro Edinburgh. A Novembre si giocheranno tre gare, due in contemporanea col test match internazionali a Cardiff ed in casa contro il Munster per chiudere la seconda parte di Guinness PRO14 a Swansea contro gli Ospreys. Archiviata la seconda finestra della Challenge Cup a fine Dicembre sono in calendario i due derby italiani contro il Benetton Rugby a cavallo delle festività del Natale: primo atto a Parma sabato 22 Dicembre e rivincita a Treviso il 29 Dicembre. Il 2019 invece si aprirà con la prestigiosa gara contro i sudafricani Cheetahs al Lanfranchi il giorno dell’Epifania. Il turno successivo, a fine Gennaio 2019 dopo l’ultima parte della fase a gironi della coppa europea, vedrà le Zebre volare nell’Emisfero Sud per la sfida di ritorno a Bloemfontein contro gli stessi Cheetahs, ultima gara prima dello stop di due settimane per l’inizio del Sei Nazioni 2019.

Durante il torneo internazionale la franchigia federale affronterà tre gare: due a Parma contro i campioni d’Europa in carica del Leinster ed i semifinalisti della scorsa stagione celtica dei Glasgow Warriors mentre faranno visita a Belfast all’Ulster.

Gli ultimi quattro turni –per i quali non sono state ancora ufficializzate date ed orari- hanno in calendario per le Zebre la trasferta irlandese contro il Munster e in Galles contro gli Scarlets, e le due gare interne contro Connacht e Treviso. Il terzo derby tutto italiano del Guinness PRO14 chiuderà la stagione l’ultimo weekend di Aprile 2019 con i bianconeri ad ospitare i biancoverdi.





Il calendario della stagione 2018/19 del Guinness PRO14 delle Zebre:

Sabato 1 Settembre 2018, ore 20.35 – Zebre Rugby Clubvs Southern Kings

Sabato 8 Settembre 2018, ore 18.15 italiane – Connacht vs Zebre Rugby Club

Sabato 15 Settembre 2018, ore 20.35 – Zebre Rugby Clubvs Cardiff Blues

Sabato 22 Settembe 2018, ore 18.15 italiane – Dragons vs Zebre Rugby Club

Sabato 29 Settembre 2018, ore 16.00 – Zebre Rugby Clubvs Ospreys

Venerdì 5 Ottobre 2018, ore 20.35 italiane – Glasgow Warriors vsZebre Rugby Club

Venerdì 26 Ottobre 2018, ore 20.00 – Zebre Rugby Clubvs Edinburgh

Domenica 4 Novembre 2018, ore 15.45 – Cardiff Blues vs Zebre Rugby Club

Domenica 25 Novembre 2018, ore 16.30 – Zebre Rugby Clubvs Munster

Venerdì 30 Novembre 2018, ore 20.35 italiane – Ospreys vs Zebre Rugby Club

Sabato 22 Dicembre 2018 – Zebre Rugby Clubvs Benetton Rugby

Sabato 29 Dicembre 2018 – Benetton Rugby vs Zebre Rugby Club

Domenica 6 Gennaio 2019, ore 14.00 – Zebre Rugby Clubvs Toyota Cheetahs

Sabato 26 Gennaio 2019, ore 15.00 – Toyota Cheetahs vs Zebre Rugby Club

Sabato 16 Febbraio 2019, ore 16.00 – Zebre Rugby Clubvs Leinster

Sabato 23 Febbraio 2019, ore 20.35 italiane – Ulster vs Zebre Rugby Club

Sabato 2 Marzo 2019, ore 18.15 – Zebre Rugby Clubvs Glasgow Warriors

22/23/24 Marzo 2019 – Munster vs Zebre Rugby Club

5/6/7 Aprile 2019 – Zebre Rugby Clubvs Connacht

12/13/14 Aprile 2019 – Scarlets vs Zebre Rugby Club

26/27/28 Aprile 2019 – Zebre Rugby Clubvs Benetton Rugby