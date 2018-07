Reggiana, conto alla rovescia per la rinascita in serie D. Anche l'imprenditore Alex Oliva è interessato al bando

La documentazione per chiedere l’iscrizione della nuova Reggiana al campionato di Serie D dovrà essere depositata alla Federcalcio entro le 14 del 6 agosto. E’ quanto si apprende da una comunicazione della Figc al Comune di Reggio Emilia, che ha avviato l’avviso pubblico per l'assegnazione del titolo sportivo.

Entro la stessa data dovrà essere depositato presso la Figc un assegno non trasferibile da 150mila euro per l’iscrizione al campionato di D, 50mila in caso di iscrizione all’Eccellenza. Il Comune ha prorogato alle 13 di martedì 31 luglio la scadenza per la manifestazione di interesse e ha aggiunto ai criteri di assegnazione dell’avviso pubblico l’obbligo di presentazione di un business plan con allegato un piano triennale delle attività, come richiesto dalla Figc.

Intanto per la rinascita della squadra pare che, oltre ad alcuni imprenditori locali, sia interessato al bando anche Alex Oliva, imprenditore italo-svizzero. Oliva ha una società di consulenza finanziaria ed è dirigente di una squadra di calcio in Florida, il Miami United.