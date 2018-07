C'è attenzione sul fronte sicurezza a Reggio Emilia, dove questa sera al Mapei Stadium si gioca il preliminare di Europa League tra Atalanta e Sarajevo Fk. Sono circa 10mila i tifosi bergamaschi attesi, oltre ad alcune centinaia di bosniaci.

E’ quindi pronto un imponente dispositivo di forze dell’ordine, con circa 300 uomini e altrettanti stewart, come riporta la Gazzetta di Reggio. Il Comune intanto ha emanato un’ordinanza urgente per vietare in una parte del centro storico, nelle vicinanze e all’interno dello stadio, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%. Il divieto è esteso anche agli ambulanti, ed è proibita anche la vendita di bevande in contenitori di vetro.