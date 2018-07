Non si presenta per le gare con il Bologna: il Parma Baseball licenzia Eduard Pirvu

"La società 1949 Parma Baseball comunica di avere interrotto con effetto immediato il rapporto di collaborazione con l'atleta Eduard Pirvu. La decisione è stata assunta in seguito alla mancata presenza del giocatore nelle gare di questo weekend con il Bologna, in contrasto con gli accordi stabiliti in occasione della sua partenza per gli impegni della nazionale rumena".

Lo dice un comunicato della società sportiva, che prosegue:

"La posizione della società è dovuta alla recidività del comportamento dell'atleta che già in un'altra occasione aveva rifiutato di prendere parte ad una trasferta della squadra".

Questo il commento del Presidente Paolo Zbogar:

“Una decisione drastica e dolorosa ma necessaria. Siamo consapevoli degli effetti che potrebbe generare in questo finale di campionato, soprattutto dopo la scelta statunitense di Luis Lugo, ma lo avevamo chiaramente detto a inizio campionato: a Parma resta chi crede nel nostro progetto e vi si dedica anima e corpo. Pirvu, con il quale c’erano già state recenti incomprensioni, ha nuovamente fatto mancare il proprio apporto alla squadra in un momento assai delicato della stagione non mantenendo fede agli impegni di rientro dalla propria nazionale. Scelta personale non compatibile con le filosofie e gli obiettivi della società: inevitabile quindi che ognuno vada per la propria strada anche se la situazione dovesse creare qualche problema in ottica campionato. Ho tuttavia la certezza che la squadra reagirà con ancora più grinta e determinazione. Lo faremo tutti insieme: squadra, tecnici e dirigenti compatti e motivati come non mai per raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati.”