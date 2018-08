Il Parma Clima a caccia dei play-off: ingresso gratis contro il Padule

La Regular Season del campionato italiano di baseball è ormai in dirittura d'arrivo e il Parma Clima è pronto a giocarsi tutte le chance per raggiungere i playoff.

Società, tecnici e dirigenti sono consapevoli dell'importanza del sostegno dei nostri tifosi nell'inseguimento di un prestigioso obiettivo che manca nella nostra città ormai da quattro anni.

Il Consiglio direttivo del Parma baseball ha quindi deliberato di offrire a tutti gli appassionati l'ingresso gratuito nella partita contro il Padule che si giocherà alle 16 sabato 4 agosto.

Restano invece in vigore le consuete modalità di accesso allo stadio per la gara che si disputerà alle 21.

Nel frattempo il designatore arbitrale ha comunicato che la partite con il Padule saranno dirette dalla signora Cicconi e dai signori Zannoni e Radice mentre il giudice sportivo ha appiedato per un turno Alex Sambucci dopo l'espulsione di venerdì scorso.