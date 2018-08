La presidente del Senato Casellati a Daisy Osakue: "Hai già vinto l'oro della vita"

"Cara Daisy, ti scrivo perché sento in questo momento il dovere nei tuoi confronti di fare la cosa più importante: augurarti il meglio in vista dei campionati europei di atletica leggera". Inizia così l’intervento sulle pagine della Gazzetta dello Sport della presidente del senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che si rivolge all’atleta azzurra Daisy Osakue, ferita in seguito al lancio di uova da parte di alcuni ragazzi, poi individuati dai carabinieri e accusati di diversi episodi del genere.

Nella lettera, la Casellati mette in risalto la reazione di Daisy, "piena di orgoglio e di amore sincero verso la maglia della Nazionale", e si complimenta per la sua "vittoria morale, esclusiva di chi compete nella vita, così come in pista, con lealtà, tenacia e soprattutto rispetto per gli altri. Questa medaglia tu l’hai già vinta. Il campo di gara era la vita".