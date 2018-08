Europei: oro e due bronzi nel nuoto, oro nella fossa olimpica, argento nel sincro

Gregorio Paltrinieri è medaglia di bronzo nei 1.500 metri, agli Europei di nuoto in corso a Glasgow. L’azzurro è stato preceduto dal tedesco Florian Wellbrock, medaglia d’oro, e dall’ucraino Mychajlo Romanchuk, che si è preso l’argento. Medaglia d’oro per Alessandro Miressi: l’azzurro ha vinto la finale dei 100 stile libero, precedendo l’inglese Scott e il francese Metella. Quinto posto per l’altro azzurro, Luca Dotto. Belle notizie per lo sport italiano anche dagli Europei di tiro a volo, in corso di svolgimento a Leobersdorf, in Austria. La coppia azzurra formata da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo ha vinto la medaglia d’oro nella gara di misto Fossa olimpica, con 47/50, record del mondo per quanto riguarda i punteggi ottenuti in finale. Argento agli slovacchi Stefecekova e Rehak, bronzo ai turchi Tuzun e Sariturk.

Italia medaglia d’argento nella prova del libero combinato agli Europei di Glasgow. Per le azzurre è la quarta medaglia conquistata in altrettante finali continentali.

Protagoniste Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone, Enrica Piccoli e Federica Sala che collezionano 92.6000 punti complessivi, di cui 27.7000 per l'esecuzione, 37.2000 per l’impressione artistica e 27.4000 per la difficoltà. A precederle solo le ragazze dell’Ucraina, vicecampionesse del mondo che approfittano dell’assenza della Russia, non iscritta alla prova del combo. Terzo posto e bronzo per la Spagna

L’azzurra Arianna Castiglioni, 21enne di Busto Arsizio, si è piazzata terza, ed è quindi medaglia di bronzo, nella gara dei 100 rana donne degli Europei di nuoto a Glasgow. L’oro è andato alla russa Yuliya Efimova, l’argento alla lituana Ruta Meilutyte.