Telenovela: il Marsiglia si ritira dalla "corsa", Balo più vicino all'Italia (Parma)?

Gli intoppi erano due, il costo dell'ingaggio e l'interesse che l'Olimpique Marsiglia aveva su di lui. Sì, aveva. Secondo il quotidiano "Le Parisien", infatti, la dirigenza della squadra francese si sarebbe stufata del tira e molla con gli agenti dell'attaccante: o vanno bene i 7-8 milioni di euro l’anno, o l'affare salta. Soprattutto dopo la vicenda Bielsa a Marsiglia non vogliono "sorprese" sgradite. La telenovela va in onda da diverso tempo. L'Olympique è stufo delle continue richieste del Nizza e dell'atteggiamento "vago" di Raiola. Che questo "stop" francesce apra la strada per l'arrivo di Balo in Italia (il Parma a quanto risulta è quello che si è mosso di più)? Che l'atteggiamento di Balotelli e Raiola si proprio studiato per portarlo nel nostro campionato (balo ha sempre fatto capire che la destinazione Parma non gli dispiacerebbe affatto)?. A Nizza, intanto pare che non gli stiano certo concedendo altre stravaganze, come quella di non allenarsi per due settimane e poi presentarsi improvvisamente.