Quadarella, bis d'oro nei 1.500 sl. Bronzo Zofkova nei 100 dorso

Bis d’oro per Simona Quadarella agli Europei di nuoto in corso a Glasgow. L’azzurra (dopo gli 800 sl) ha vinto anche il titolo nei 1500 stile, chiudendo in 15'51''61. tempo finale è di 15’51”61, argento alla tedesca Kohler, ultima ad arrendersi tenendo testa a Simona fino agli 800 metri, ma alla fine distante addirittura sei secondi. Bronzo all’ungherese Kesely. Medaglia di bronzo all'altra azzurra Carlotta Zofkova nei 100 dorso con il tempo di 59"61. L’oro è andato alla russa Anastasiia Fesikova (59"19), argento per la britannica Georgia Davies (59"36). Quinto posto per l’altra azzurra in gara, Margherita Panziera (59"71).