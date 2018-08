Niente da fare: Tortu giù dal podio nei 100 metri. Crippa, bronzo nei 10mila

Filippo Tortu non ce l'ha fatta: a Berlino è solo quinto (10"08) nella finale dei 100 metri vinta dal britannico Hughes con il tempo di 9"95, record dei campionati europei. Argento all’altro britannico Prescod (9"96). Bronzo al turco Harvey (10"01). L'azzurro aveva fatto ben sperare qualificandosi vincendo la propria semifinale in 10"12.

Medaglia di bronzo invece per l’azzurro Yeman Crippa nella gara dei 10mila metri con il tempo di 28'12"15. L’oro è andato al francese Amdouni in 28'11"22, argento al belga Abdi in 28'11"76.