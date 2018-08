Paltrinieri (800 sl) e Batki (piattaforma 10 metri) d'argento. Pellegrini 5a nei 100 sl

L’Italia dei tuffi ancora sul podio agli Europei in corso a Glasgow. Noemi Batki ha conquistato l'argento nella piattaforma da 10 metri, chiudendo col punteggio di 315,00 alle spalle dell’olandese Celine Van Duijn (319,109). Bronzo alla tedesca Maria Kurjo (308,159). E’ il secondo argento azzurro dopo quello di Tocci nel trampolino da 1 metro. regorio Paltrinieri vince la medaglia d’argento negli 800 sl agli europei di nuoto di Glasgow. L'olimpionico azzurro ha chiuso al secondo posto in 7:45.12 cedendo lo scettro sulla distanza all’ucraino Mykhaylo Romanchuk, oro in 7:42.96. Bronzo al tedesco Florian Wellbrock (7:45.60). Per Patrinieri è la seconda medaglia dopo il bronzo nei 1500. Nei 100 stile donne, Federica chiude con 54”04 al 5° posto la gara vinta dalla svedese Sarah Sjoestroem (52”93).