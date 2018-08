Grande vittoria per Simona Quadarella: terza medaglia agli Europei

Tripletta d’oro nell’ultima giornata degli europei di nuoto di Glasgow. Dopo il titolo di Piero Codia nei 100 farfalla, Margherita Panziera ha vinto i 200 dorso con il tempo di 2'06''18. Argento alla russa Daria Ustinova (2'07''12), bronzo all’ungherese Katalin Burian (2'07''43).

Grande vittoria anche per Simona Quadarella. L'atleta dei vigili del fuoco chiude i suoi Europei con un'altra medaglia d'oro. Ha vinto anche nei 400 sl, dopo aver conquistato il titolo continentale negli 800 e 1500 sl.

SIMONA QUADARELLA: "SAPEVO DI ESSERE LA PIU' FORTE". Tre ori in gare individuali degli Europei di nuoto. Quella della 19enne 'superwoman' romana Simona Quadarella è un’impresa inedita, e subito dopo la gara l’azzurra non sta nella pelle per la felicità. «Alle altre non ho fatto mettere la mano davanti nemmeno oggi - dice ai microfoni di RaiSport -. Ci ho sperato fino all’ultimo, ma è incredibile perché fino a due giorni fa sui 400 speravo solo nella finale». Le due medaglie d’oro vinte nei giorni scorsi le hanno dato la carica giusta? «Sì - risponde la ragazza del quartiere di Ottavia, lo stesso della sindaca Virginia Raggi -, le medaglie mi hanno dato la carica: sapevo di stare bene, e di essere in questo momento più forte delle altre. Se mi faccio paura da sola? No, so solo di poter fare bene, e sono super contenta».