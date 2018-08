Pole di Marquez davanti a Dovizioso. Valentino Rossi partirà quattordicesimo

Marc Marquez ha ottenuto la pole del Gp d’Austria. Il leader del mondiale MotoGp ha preceduto di 2 millesimi la Ducati di Andrea Dovizioso e di 135 quella di Jorge Lorenzo. Apre la seconda fila un’altra Ducati, quella di Danilo Petrucci.

Valentino Rossi partirà solo in 14esima posizione nel Gp d’Austria di domani. Il pilota Yamaha ha infatti fallito il passaggio in Q2, ottenendo il quarto tempo al termine della Q1, che ha visto Alvaro Bautista (Ducati) e Alex Rins (Suzuki) accedere alle qualifiche per i primi posti sulla griglia.