Parma Clima affronterà il Rimini nel turno di semifinale

L'avversario del Parma Clima nel turno di semifinale del campionato sarà il Rimini. Il verdetto è arrivato ieri sera al termine del vittorioso incontro del Parma Clima sul terreno dello Steno Borghese di Nettuno, un match terminato nelle mani dei ragazzi di Guido Poma con il finale di 3 a 2.

Parma e Rimini si affronteranno in una serie al meglio delle cinque partite i cui primi due atti si disputeranno nel prossimo weekend sul diamante dei Pirati di Paolo Ceccaroli. La serie si trasferirà poi allo stadio Cavalli dove martedì 21 agosto e mercoledì 22 agosto si giocheranno la terza e l'eventuale quarta partita. Se necessario, il quinto match avrà luogo nello stadio romagnolo. L'ultima gara di Regular Season ha inizialmente offerto il piacevole e veloce confronto tra Ulfrido Garcia e il nettunese Ramon Garcia, lanciatore destro dominicano.

Lo dice un comunicato del Parma Clima, che prosegue:

Dopo un inning di studio il Parma Clima ha rotto gli indugi grazie alla formidabile velocità di Aldo Koutsoyanopulos. L'italo-americano ha strappato una preziosa base per ball, è avanzato in seconda grazie ad una battuta a destra di Deotto ed ha completato il giro delle basi rubando la terza e sfruttando la successiva ostruzione del terza base Castillo. Pochi istanti dopo le valide di Sambucci e Scalera, le prime della serata, hanno prodotto il punto del 2 a 0.

Più complicato il lavoro per le mazze nettunesi, in grande difficoltà contro i lanci potenti di Ulfrido Garcia. La palla veloce del pitcher ducale ha mietuto vittime a ripetizione permettendo a Garcia di concludere i suoi cinque inning di lavoro con una collezione di ben 11 strikeout: per vedere un corridore nettunese in base è stato necessario un errore da suddividere tra Deotto e Sambucci, per ammirare la prima battuta valida (un singolo interno di Castillo) è stato necessario attendere il quinto inning. Proprio dalla battuta di Castillo è nata la ripresa del pareggio nettunese: dopo i quattro ball concessi a Fontana, Ulfrido Garcia ha subito il profondo doppio al centro con il quale il catcher nettunese Gomez (eliminato poi in terza) ha permesso ai compagni di correre fino a casa base.

Trovato il pareggio il Nettuno City ha iniziato a sognare una prestigiosa vittoria. Ramon Garcia non ha demeritato: dopo il breve passaggio a vuoto della seconda ripresa ha ripreso a macinare eliminazioni ed ha lungamente mantenuto la partita sul filo dell'equilibrio.

Al settimo e all'ottavo inning il Parma Clima ha sprecato l'incredibile. Prima non ha sfruttato un doppio di Scalera incappando in un atipico doppio gioco difensivo “seconda-terza”, poi, dopo la sostituzione di Ramon Garcia con Brent Buffa, è incappato in una doppia eliminazione con Deotto che, con corridori agli angoli, si è avventato con scarso successo sul primo lancio del rilievo tirrenico.

Per sua fortuna il Parma Clima ha trovato in Michele Pomponi un rilievo estremamente affidabile, capace di bloccare l'attacco di casa garantendo ai compagni la possibilità di continuare ad inseguire il successo.



E al nono inning è maturata la vittoria. Sambucci (migliore in campo con tre valide su tre turni) ha battuto un doppio tra gli esterni, poi capitan Zileri, entrato come pinch hitter, ha risolto un lungo duello con Buffa battendo la valida della vittoria e del terzo posto.