L'addio di Alonso: non correrà nel Circus nel 2019

Fernando Alonso lascia la Formula 1. Come conferma su Twitter la McLaren l’ex ferrarista due volte campione del mondo lo spagnolo «non correrà nel Circus nel 2019». «Ringrazio la McLaren e i miei ex team, e soprattutto i miei tifosi in tutto il mondo» il saluto dello stesso Alonso.

«Dopo 17 anni in questo sport fantastico, è per me tempo di cambiare e andare altrove. Ci sono ancora diverse gare da qui alla fine della stagione e io le disputerò con la stessa passione e impegno di sempre. Vediamo che cosa mi darà il futuro, ci sono nuove sfide dietro l'angolo». Con queste parole, dopo la conferma della McLaren, Fernando Alonso parla del suo addio alla Formula 1 dal 2019. «Ho preso questa decisione qualche mese fa e ringrazio Chase carey e Liberty Media per lo sforzo fatto per cercarmi di cambiare idea. Ringrazio tutti alla McLaren, il mio cuore sarà per sempre con loro. Sono sicuro che diventeranno più forti e miglioreranno in futuro. Era il momento giusto di lasciare la F1 e questo mi rende felice. Ringrazio infine - aggiunge l’ex ferrarista - i miei ex team, i miei rivali, i partner, i giornalisti e tutti quelli con cui ho lavorato in F1. Ma soprattutto voglio ringraziare tutti i miei tifosi sparsi nel mondo».