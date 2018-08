Alex Zanardi torna in pista dopo tre anni a Misano

Alex Zanardi torna in pista dopo tre anni con la Bmw M4 DTM sabato 25 agosto al Misano World Circuit, quando saranno protagoniste le supercar del campionato che mancava da anni in Italia. «Mi sento come un bambino in un negozio di dolciumi - ha commentato alla vigilia - e non vedo l'ora di correre a Misano».

La gara in notturna comincerà alle 22.30 e sarà preceduta al paddock 2 dal concerto di Gianna Nannini, l’unico appuntamento estivo in Emilia-Romagna per la rockstar. Anche il fratello dell’artista senese, Alessandro, in pista con l’Alfa Romeo dal '93 al '96 (90 gare, 14 vittorie), parteciperà al weekend.

Il DTM avrà un prologo il 22 agosto a Riccione, dove Zanardi - dalle 18.40 a Villa Mussolini - si racconterà al microfono di Lia Capizzi in un’intervista realizzata in collaborazione con Sky e aperta al pubblico. La stessa sera il campione salirà sul palco di piazzale Roma prima del concerto dei The Kolors, in occasione di 'Deejay on stagè.