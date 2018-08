Il parmigiano Carlo Magri si è dimesso dalla giunta del Coni

Carlo Magri si è dimesso da membro della Giunta Coni, al suo posto entra Riccardo Fraccari. Con una lettera inviata al presidente Giovanni Malagò - fa sapere una nota -, Magri ha motivato la scelta «per sopraggiunte incompatibilità».

Il prossimo Consiglio Nazionale del Coni, già convocato per il 4 settembre, «coopterà il corrispondente rappresentante della categoria» che ha ottenuto maggiori preferenze alle elezioni dell’11 maggio 2017 e «che non rientra nelle incompatibilità previste dalla Legge 8 del 2018», ovvero Fraccari. Il primo dei non eletti sarebbe stato Fabio Pigozzi, che però ha già svolto quattro mandati e quindi incompatibile con un nuovo incarico.