Atalanta travolgente: quattro sberle al Frosinone

Atalanta batte Frosinone 4-0 nel posticipo della prima giornata della Serie A di calcio. Doppietta di Gómez e acuti di Hateboer e Pašalić.

Il tabellino: Atalanta-Frosinone 4-0 (1-0).

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 7, Djimsiti 6, Masiello 6; Hateboer 6.5, de Roon 6.5, Freuler 6, Gosens 6 (30' st Castagne sv); Pasalic 6.5 (36' st Pessina sv); Gomez 8, Barrow 6 (10' st Zapata 6). (1 Berisha, 31 Rossi, 23 Mancini, 7 Reca, 53 Ali Adnan, 4 Valzania, 9 Cornelius). All.: Gasperini 6.5.

Frosinone (3-5-2): Sportiello 6.5; Goldaniga 5.5, Salamon 5.5, Krajnc 5.5; Zampano 6, Chibsah 6, Maiello 5.5 (17' st Soddimo 5.5), Hallfredsson 5.5, Molinaro 6; Ciano 6.5 (37' st Pinamonti sv), Perica 5.5 (37' st Matarese sv). (22 Bardi, 15 Ariaudo, 23 Brighenti, 25 Capuano, 2 Ghiglione, 33 Beghetto, 31 Besea, 88 Crisetig, 24 Cassata, 19 Matarese). All.: Longo 6.

Arbitro: Piccinini di Forlì 6.5.

Reti: nel pt 14' Gomez; nel st 3' Hateboer, 16' Pasalic, 47' Gomez.

Angoli: 4-4.

Recupero: 2' e 3'.

Ammoniti: Perica e Goldaniga per gioco falloso.

Spettatori: 2.844 paganti, 15.373 abbonati. Incasso 45.139 euro (quota abbonati 185.295,17 euro).

**I GOL

- 14' pt: palla di Toloi dalla trequarti per Gomez, che entra in area dalla sinistra e batte Sportiello con un tocco sotto di sinistro.

- 3' st: Cross mancino dalla sinistra di Gomez per il piatto al volo di Hateboer che incrocia il tiro a mezz'altezza.

- 16' st: Gomez prende il fondo a Krajnc che non lo chiude in diagonale, Pasalic appoggia indisturbato da due passi.

- 47' st: Azione in solitario di Gomez che da venti metri cala il poker sotto l’incrocio, complice una leggera deviazione di Salamon.