Dopo un anno Nouri esce dal coma e riconosce i familiari

A poco più di un anno dal malore che lo colse in campo durante un’amichevole tra Ajax e Werder Brema, provocandone lo stato di coma, il giocatore della squadra olandese Abdelhak «Appie» Nouri si è risvegliato.

A dare la notizia è stato uno dei fratelli del calciatore di origini marocchine, che fu colto da collasso cardio-circolatorio a causa di un’aritmia e, al quale nonostante l’utilizzo del defibrillatore e il trasporto immediato all’ospedale di Innsbruck, venne diagnosticato un danno cerebrale permanente.

Suo fratello Abderrahim ha rivelato che Nouri ha riconosciuto i suoi cari provando a comunicare con cenni degli occhi, delle sopracciglia e del capo: «Il suo stato neurologico è migliore rispetto a qualche mese fa - ha detto -. Ancora non si muove, è quasi totalmente immobile. Riesce solo a muovere la testa e a volte gli infermieri lo alzano dal letto e lo spostano su una sedia a rotelle. Per il momento comunica con piccoli gesti, e se penso a com'era la situazione in passato dico che adesso va molto meglio».

Per quanto accaduto in campo, la famiglia del ragazzo aveva denunciato l’Ajax per inadempienze nei soccorsi, e il club si era assunto tutte le responsabilità.