Serie C, l'8 settembre gironi e calendari. Si parte nel weekend successivo

Assemblea della Lega Pro a Roma, confermato da Gabriele Gravina che conferma il nuovo slittamento del via al campionato di Serie C."Come ho già preannunciato giorni fa oggi è stato deciso dall'assemblea all'unanimità che il calendario verrà presentato l'8 settembre, qualche ora prima verranno formati i gironi. La settimana successiva ci sarà il via al campionato". Le società e la Lega voglionoattendere la decisione del Consiglio di Garanzia dello Sport del Coni il 7 settembre e poi formare i gironi (dovrebbero restare tre: Nord-Ovest, Nord-Est e Centro-Sud) poi i calendari. Campionato al via nel weekend 15-16 settembre.