Il Parma Clima cerca il pass per la finale. E organizza il pullman per i tifosi

Tutto pronto, meteo permettendo, per gara a 5 delle semifinali scudetto: a Rimini, sabato sera, va in scena "la bella". Chi, considerato anche il monte corto, non avrebbe scommesso su un Parma Clima così competitivo ha dovuto ricredersi: la squadra di Poma ha dimostrato di potersi giocare alla pari l'accesso alla finalissima con i campioni d'Italia. E, vincendo gara 1 in trasferta e gara 4 in casa, si è guadagnata il diritto di allungare di altri nove, emozionanti, inning la propria, già adesso ottima, stagione. Ora si gioca tutto in una sola partita: dentro o fuori. Per battere questo Rimini servirà il Parma Clima più determinato e concentrato. I ducali probabilmente proporranno sul monte il cubano Garcia: 5 vinte e 4 perse nella stagione regolare con la bellezza di 85 k, Ulfrido è chiamato a riscattare la partenza non troppo brillante di gara 2 (quando era salito sul monte però dopo avere salvato la sera prima gara 1). Pronto a rilevarlo, con tutta probabilità, ci sarà il mancino Rivera. Ma se il match fosse in estremo equilibrio (con Pomponi ed Escalana pronti a subentrare) si potrebbe addirittura fantasticare l'utilizzo per qualche lancio di Casanova, l'eroe di gara 4. Rimini, con molte braccia al suo servizio, ha solo l'imbarazzo della scelta: è facile ipotizzare che il manager Ceccaroli consegni la prima pallina a Bassani, che Parma ha sì spesso sofferto ma che d'altra parte è anche il lanciatore perdente dell'emozionante partita di mercoledì. Un'altra opzione potrebbe essere quella di Ruiz, vincente martedì sera. L'attacco dei romagnoli - con 4 giocatori sopra .300 e uno oltre .400 di media (Ustariz) in questa semifinale - spaventa: ma Casanova ha insegnato a tutti che con i giusti lanci lo si può zittire. Se insomma Rimini parte favorita, Parma (che ha in Morejon, Zileri e Koutsoyanopulos i suoi battitori più caldi) non accetta di recitare il ruolo della comparsa: pronta nel match di sabato in programma allo stadio dei Pirati alle 20.30 a vendere a caro prezzo la pelle. Giocandosi fino all'ultimo out la possibilità di accedere, dopo otto anni, alla finale scudetto.

Ricordiamo che il Parma baseball organizza un pullman per seguire la trasferta della squadra a Rimini di sabato. Il ritrovo è previsto allo stadio Cavalli alle ore 15.15, la partenza del pullman per le ore 15.30. Per informazioni e prenotazioni contattare il sig. Alberto Amella al numero 389.5617202.