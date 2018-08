Zanardi torna in pista (nel weekend) nella categoria Dtm: "Si avvera un sogno"

Alla vigilia del suo debutto su una Bmw nella categoria Dtm, in programma nel week-end sul Misano World Circuit 'Marco Simoncellì, quello che pervade Alex Zanardi, è misto di «felicità» e curiosità per una sfida in cui lui si definisce solo «un rookie», un debuttante, Perchè nonostante gli anni in Formula Uno e quelli passati a correre nelle più diverse competizioni «qui non sono un insegnante: gli altri lo sono».

Davanti ai cronisti, che lo accolgono con un grande applauso nella sala stampa affacciata sulla pista romagnola dedicata alla memoria del 'Sic', il pilota bolognese si racconta «molto felice. Sono eccitato - aggiunge - essere qui è fantastico, un sogno che si avvera. Sono davvero molto felice».

E curioso per quello che potrà combinare in pista in due sessioni notturne in programma domani e domenica sera. «E' strano essere un rookie a oltre 50 anni - scherza Zanardi - ma lo sono. Il circuito di Misano è un posto che conosco molto bene, è fantastico: speriamo che il tempo regga e non sia così brutto come viene annunciato nelle previsioni».

Nella Dtm, sorride, «non sono un insegnante, gli altri lo sono, è una categoria molto competitiva, forse la più competitiva nel motorsport. D’altronde, argomenta, quelle della Dtm - Bmw, Audi e Mercedes - «anche se sono chiamate auto da turismo, non lo sono, sono macchine realmente da corsa - assicura Zanardi - potenti. Vanno molto forte. A Vallelunga», dove ha provato il mezzo su cui l’emiliano salirà senza protesi, «ho sentito affinità con le auto da Indy, non da Formula Uno, sono auto nervose, sono auto muscolari e molto divertenti da guidare».

In pista, nelle due sessioni sotto la luna - quella di domani preceduta da un concerto di Gianna Nannini nel paddock misanese - «ci saranno - garantisce Zanardi - piloti veloci, molto preparati. questi sono team professionali in cui si punta all’eccellenza. La mia eccellenza, è fare il massimo delle mie possibilità - osserva - ma poi quando la gara inizia, perchè non sognare? Non sogni di arrivare ultimo, almeno nel mezzo, farò del mio meglio». Facendo affidamento, puntualizza, su «una macchina eccellente, molto ben preparata"

Quanto alla sua figura, alla possibilità di essere fonte di ispirazione per tanti, vista la sua parabola di vita, Zanardi, resta - come suo costume - umile e positivo. «Non so sia fonte di ispirazione. Penso che qualunque cosa succeda nella vita, si può ripartire. Magari si scopre una opportunità di fare quello che non si sarebbe mai fatto: io non avrei mai fatto le Olimpiadi. La vita è una opportunità qualunque cosa succeda». Nella realtà - conclude - non sono così speciale».