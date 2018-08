Fine settimana sfortunato per Kimi Raikkonen, costretto al ritiro al nono giro del Gp del Belgio per problemi tecnici. Il pilota della Ferrari, che ieri nelle qualifiche, per mancanza di benzina, non aveva potuto compiere un giro veloce quando la pista si stava asciugando ed era diventata più veloce, è stato 'toccatò da Ricciardo nel caos della partenza e si è trovato con la posteriore destra distrutta. Dopo aver cambiato pneumatici, è rientrato in gara ma nell’urto aveva subito anche altri danni, specie all’alettone posteriore. Un altro pit non ha consentito di sistemare i problemi e al nono giro il finlandese è rientrato definitivamente ai box.