Belgio: trionfo di Vettel a Spa, secondo Hamilton Classifica

Sebastian Vettel ha vinto il Gp del Belgio, 13ª gara del mondiale di Formula 1, conquistando la quinta vittoria stagionale. Il pilota della Ferrari ha preceduto il rivale per il titolo, Lewis Hamilton (Mercedes), che era partito dalla pole position, e l’olandese Max Verstappen (Red Bull), terzo.

Vettel rosicchia sette punti in classifica ad Hamilton, portandosi a quota 214, contro i 231 del britannico. Ai piedi del podio si è fermato Valtteri Bottas, autore con la sua Mercedes di un gran recupero dopo essere partito dal fondo dello schieramento per cambio di motore. Il quarto posto del finlandese e il ritiro di quello della Ferrari avvantaggiano invece la Mercedes nella classifica costruttori.

Quinto al traguardo il messicano Sergio Perez, davanti al compagno di squadra della Force India Esteban Ocon. Gran debutto per il team nato solo giovedì scorso sulle ceneri della vecchia scuderia. Doppietta Haas-Ferrari per la settima e ottava posizione, con Romain Grosjean e Kevin Magnussen. Nono posto per Pierre Gasly (Toro Rosso) e decimo per Marcus Ericsson (Sauber).

CLASSIFICA PILOTI

1 Lewis HAMILTON - Mercedes 231

2 Sebastian VETTEL - Ferrari 214

3 Kimi RAIKKONEN - Ferrari 146

4 Valtteri BOTTAS - Mercedes 144

5 Max VERSTAPPEN - Red Bull 120

6 Daniel RICCIARDO - Red Bull 118

7 Nico HULKENBERG - Renault 52

8 Kevin MAGNUSSEN - Haas 51

9 Fernando ALONSO - McLaren 42

10 Sergio PEREZ - Force India 41

CLASSIFICA TEAM

1 Mercedes 378

2 Ferrari 360

3 Red Bull 238

4 Renault 82

5 Hass 76