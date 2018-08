Clamoroso agli US Open: Halep fuori al primo turno

Si aprono con una sorpresa gli Us Open di tennis, quarto ed ultimo Slam stagionale. La n.1 del mondo, la romena Simona Halep, è stata sconfitta dall’estone Kaia Kanepi in due set con il punteggio di 6-2 6-4. E’ la seconda volta consecutiva che la romena esce al primo turno a Flushing Meadows: lo scorso anno venne sconfitta dalla russa Maria Sharapova.

Gli azzurri Nella giornata di apertura debuttano quattro degli otto azzurri al via nel tabellone principale degli US Open. Paolo Lorenzi se la dovrà vedere subito con il britannico Kyle Edmund. Avversario assai scomodo anche per Andreas Seppi che affronterà lo statunitense Sam Querrey. E’ al debutto assoluto nel tabellone principale degli US Open Matteo Berrettini che si misurerà con lo statunitense Denis Kudla. Infine per il lucky loser Lorenzo Sonego c'è il lussemburghese Gilles Muller.

Domani toccherà poi agli altri quattro italiani in gara nel singolare maschile. Fabio Fognini (numero 14 al mondo) affronterà lo statunitense Michael Mmoh, mentre Marco Cecchinato esordirà con il francese Julien Benneteau. Stefano Travaglia, numero 141 Atp, che per il secondo anno consecutivo ha superato le qualificazioni troverà il polacco Hubert Hurkacz. Non è stato granché fortunato Federico Gaio, l’altro azzurro passato dalle qualificazioni che dovrà misurarsi con il belga David Goffin.