US Open, bene gli azzurri. Out solo Berrettini

Parte bene la spedizione azzurra agli US Open. Paolo Lorenzi ha avuto la meglio in quattro set del britannico Kyle Edmund, numero 16 del ranking mondiale. Al secondo turno Lorenzi affronterà l’argentino Guido Pella, numero 66 del ranking mondiale. Avanza al 2° turno anche un altro azzurro, il giovane Lorenzo Sonego. Il torinese ha avuto la meglio in rimonta, in cinque set, sul lussemburghese Gilles Muller e ora dovrà vedersela con il russo Karen Khachanov, numero 26 Atp. Andreas Seppi si è qualificato per il secondo turno eliminando lo statunitense Sam Querrey, numero 35 del ranking mondiale: ha approfittato del ritiro dell’avversario per problemi fisici quando il punteggio era 6-7, 6-4, 6-2, 2-1 in suo favore. Esce invece di scena Matteo Berrettini: il tennista romano di 22 anni e n.57 al mondo, al suo debutto assoluto nel tabellone principale di Flushing Meadows, è stato battuto 6-4 7-5 6-2 dal 26enne statunitense Denis Kudla (n.72).

Positivo, nel torneo femminile, l’esordio di Camila Giorgi. L’unica italiana presente nel torneo è riuscita a imporsi senza fatica sulla giovanissima promessa statunitense Whitney Osuigwe, in gara con una wild card. La marchigiana troverà al secondo turno chi uscirà promossa da una sfida due ex campionesse dell’Us Open, Venus Williams e la russa Svetlana Kuznetsova.