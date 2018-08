Forza Parma Clima, l'impresa scudetto è possibile

Ci siamo. Questa sera alle 20.30 lo stadio Gianni Falchi di Bologna ospiterà la prima gara delle Italian Baseball Series tra la Fortitudo e il Parma Clima, capace di sovvertire qualsiasi pronostico, di eliminare gli ormai ex campioni d’Italia del Rimini e di presentarsi all’atto conclusivo del massimo campionato di baseball con la voglia di continuare a stupire.

Non è scaramanzia ma tutto lascia intendere che il Bologna parta con il ruolo di grande favorito. La squadra di Daniele Frignani ha concluso una trionfale Regular Season con il record di 26 vittorie e due sole sconfitte, l’ultima delle quali maturata all’ultima gara di campionato a giochi ampiamente fatti, ha demolito le speranze del Nettuno infliggendogli un nettissimo «tre a zero» nella serie di semifinale ed ha superato il Parma Clima in tutti i quattro precedenti stagionali.

Non basta? Allora vale la pena sottolineare che ben nove giocatori della formazione bolognese hanno concluso la prima parte del campionato con una media battuta superiore a .300, che l’ex Marval ha vinto la classifica dei fuoricampisti mettendo a segno nove homerun (lo stesso bottino dell’intero Parma Clima), che il monte di lancio felsineo è risultato il secondo del torneo con una media punti guadagnati complessiva pari a 2.77 (3.41 quella ducale), che la difesa della Fortitudo è stata quella che ha commesso meno errori in assoluto (20 contro i 27 del Parma Clima).

Non basta ancora? Il Bologna arriva alla gara di stasera con ben dieci giorni di riposo nelle braccia mentre la squadra di Guido Poma si presenta al via dopo le tremende fatiche del turno di semifinale e dopo essersi vista respingere dalla Commissione Organizzazione Gare della Fibs la richiesta – presentata lunedì scorso congiuntamente al Rimini – di rinviare almeno di un giorno l’inizio della serie di finale. I regolamenti vanno rigidamente rispettati, ma è indubbio come il Parma Clima parta in una condizione di svantaggio nei confronti degli avversari. I cubani Garcia e Casanova non saranno infatti disponibili per la gara di questa sera, alle prese con il recupero dalle fatiche del match di lunedì. Per Casanova si ipotizza addirittura un turno di riposo anche in occasione della seconda partita, prevista domani sera.

Mercoledì sera il Parma baseball ha puntualizzato la propria posizione in merito all’eventuale rientro in Italia del lanciatore Luis Lugo che la prossima settimana potrebbe rinforzare il monte di lancio. «Le notizie riguardanti un immediato ritorno in Italia di Luis Lugo e una sua presenza venerdì sera al Gianni Falchi sono, purtroppo, prive di fondamento – ha dichiarato il Direttore sportivo Renaud -. Lugo tornerà in Europa per prendere parte al Super Six ed ha manifestato la volontà, pienamente permessa dai regolamenti in vigore, di aiutarci in questa serie di finale. Abbiamo richiesto alla sua attuale squadra la disponibilità a lasciarlo libero al termine della loro Regular Season che finirà sabato primo settembre. Ci farebbe piacere riavere con noi un giocatore tecnicamente fortissimo che aveva perfettamente legato con il nostro spogliatoio, ma al momento la trattativa è ancora in alto mare».

Questa sera Guido Poma si affiderà quindi inizialmente al ventenne Michele Pomponi (una vittoria, tre sconfitte, media pgl 3.52), il migliore dei lanciatori italiani a disposizione nella serie di semifinale: dopo di lui toccherà eventualmente a Yomel Rivera e Josè Escalona in una partita che dall’altra parte vedrà inizialmente all’opera il cubano Jorge Martinez (8 vinte, una persa, mpgl 1.95). In caso di necessità Frignani potrà contare sui rilievi dei comunitari Brolo e Noguera e degli italiani Pizziconi e Crepaldi.

Il Bologna è favorito ma in casa Parma Clima c’è la consapevolezza di partire dallo zero a zero e di avere espresso un elevato livello di gioco nel turno di semifinale: i numeri precedenti contano poco, in una serie di finale contano lo stato di forma del momento, le motivazioni e la capacità di indirizzare gli episodi a proprio favore. E magari un aiuto da Giove Pluvio: in casa ducale il posticipo delle prime gare a causa del maltempo previsto in questo weekend sul nord Italia sarebbe accolto con il sorriso sulle labbra. Qualcuno ha già iniziato la danza della pioggia.

Il Parma baseball ha reso noti i prezzi dei biglietti e gli orari di prevendita per le gare delle Italian Baseball Series che si terranno allo stadio Cavalli.

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 8 euro

Ingresso gratuito: ragazzi di età inferiore ai 12 anni

Il biglietto ridotto è riservato alle donne, ai minori di 18 anni, alle persone di età superiore ai 65 anni e agli studenti universitari previa presentazione del tesserino. Saranno validi gli abbonamenti sottoscritti per la Regular Season e le tessere franchigia.

Prevendita presso la biglietteria dello stadio Cavalli. Lunedì 3 settembre dalle ore 18 alle ore 20