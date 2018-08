Parma Clima senza cubani: la prima gara di finale è del Bologna

La prima gara delle Italian Baseball Series è del Bologna, che superare il Parma Clima con un netto 14 a 1 nella gara giocata al Gianni Falchi. Sul risultato hanno pesantemente influito le scelte obbligate della panchina parmense, costretta a rinunciare ai lanciatori cubani Casanova e Garcia, e l'indubbia forza dell'attacco bolognese, capace di mettere a segno tre fuoricampo contro Pomponi ed Escalona.

In casa Parma Clima impera l'emergenza. Alle previste assenze dei lanciatori Garcia e Casanova, ancora alle prese con le fatiche della quinta partita di semifinale, si aggiunge il forfait di Frank Morejon, regista della squadra e miglior battitore della squadra nelle gare contro il Rimini con una media di .465. Sul monte di lancio il giovane talento Michele Pomponi, classe 1998, a ricevere i suoi lanci il nazionale Alessandro Deotto. Confermato il resto della formazione con Zileri designato e Scalera che sale al settimo posto dell'ordine di battuta. A conti fatti il Parma Clima mette in campo sette giocatori nati in Italia più l'italo-venezuelano Paolini, l'italo-americano Koutsoyanopulos e il colombiano Mirabal.

Lanciatore vincente è Martinez (5 .2 RL, 1 PGL, 7 BV, 1 BB, 6 K). Alle 20.30 di sabato primo settembre il playball di “gara due”. Rivero per Bologna e Garcia per Parma i probabili partenti.