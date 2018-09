Infinito Rafa Nadal: vince la maratona in 5 set (4 ore e 48') con l'austriaco Dominic Thiem e conquista la semifinale degli US Open dove affronterà l'argentino Juan Martin Del Potro (che ha superato John Isner in 4 set). Nadal era partito male contro Thiem nel primo confronto sul veloce tra i due: 6-0 per il numero 9 del seeding il primo set, poi il maiorchino si è imposto 6-4 e 7-5, ma Thiem ha pareggiato i conti portandosi a casa il quarto parziale al tie-break. Anche il quinto set si è deciso al tie break: Nadal l'ha vinto 7-5.

In semifinale, nel tabellone femminile, Serena Williams, che ha superato la Pliskova 6-4 6-3 ed ora è favorita in semifinale contro la Sevastova.