Uefa: "Sarà rivista la regola del gol in trasferta"

Giorgio Marchetti, direttore delle competizioni Uefa ha annunciato: "Gli allenatori credono che segnare gol in trasferta non sia così difficile come in passato. Pensano che la regola andrebbe rivista ed è ciò che faremo. La logica è che il calcio sia cambiato e il peso delle reti segnate fuori casa non è lo stesso di molti anni fa quando è stata introdotta la regola, la quale per molti è ritenuta persino controproducente e che, oltre a incoraggiare le squadre in trasferta ad attaccare, ha indotto le formazioni di casa a difendersi per evitare di concedere un gol che potrebbe rivelarsi fatale".