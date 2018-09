Us Open: Djokovic in semifinale, sfiderà Nishikori

Anche Novak Djokovic si guadagna l'accesso alle semifinali degli Us Open di tennis, a Flushing Meadows. Il serbo (n. 6), ha piegato la resistenza del giovane e intraprendente australiano John Millman, che aveva clamorosamente eliminato sua maestà Rogerer Federer negli ottavi del torneo newyorkese. Di 6-3, 6-4, 6-4 il punteggio finale dell’Arthur Ashe stadium, che premia Djokovic dopo 2h48' di gioco e gli regala la semifinale contro Kei Nishikori, in programma domani. Il giapponese nei quarti ha eliminato il croato Marin Cilic, sconfitto in cinque set per 2-6, 6-4, 7-6 (7-5), 4-6, 6-4. Nell’altra semifinale si troveranno di fronte lo spagnolo Rafa Nadal e l’argentino Martin Del Potro.



Suarez Navarro ko, la Keys va in semifinale. Nella semifinale incontrerà la sorprendente giapponese Osaka

La padrona di casa Madison Keys batte la spagnola Carla Suarez Navarro per 6-4, 6-3 e approda nelle semifinali degli Us Open di tennis femminili. La statunitense domani si troverà di fronte la giapponese Naomi Osaka, che ha eliminato a sua volta l’ucraina Lesia Tsurenko (con un doppio 6-1), riportando i colori nipponici ai vertici del tennis mondiale, come non accadeva dai tempi di Kimiko Date. Nell’altro incontro di semifinale la statunitense Serena Williams affronterà la lettone Anastasja Sevastova, con l’obiettivo di tornare fra le grandi.